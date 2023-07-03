Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве

Работы по благоустройству 40 набережных общей протяженностью более 65 км провели в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 3 июля.

Он отметил, что благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов города в прогулочные пространства.

По словам градоначальника, до ремонта гранитные набережные были недоступны для пешеходов, они использовались в качестве автодорог, а многие из них не были благоустроены, передает RT.

«Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта, сообщается на сайте aif.ru.

«Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 км. Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города. Ведь хорошая набережная — это любимое место встреч и прогулок. Это зелень деревьев и неторопливый плеск речной воды», — приводятся его слова на сайте kp.ru.

Ранее, 23 июня, Собянин рассказал, что столичные власти проводят комплексное благоустройство пустующих территорий, в результате чего на их месте появляются новые парки и скверы, а также общественные пространства.

Он уточнил, что в столичном районе Академический появился одноименный парк на месте гаражей и хозпостроек. Там организовали спортивно-игровой кластер с баскетбольным и футбольным полями, а также детские площадки и места отдыха.