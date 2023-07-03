В Новомосковске вандалы вырвали все урны в парке

Жители Новомосковска Тульской области пожаловались на вандалов, которые громят урны для мусора в одном из городских парков. Об этом горожане рассказали в социальных сетях, сообщает ТСН24 в понедельник, 3 июля.

«Все урны парка буквально вырваны из земли. Будьте осторожнее», — пишут встревоженные жители.

Как отмечает издание, в процессе ликвидации урн весь мусор из них оказался на земле, включая бутылки из стекла.

Ранее в мае сообщалось, что в Энгельсе вандалы оторвали трость у памятника Пушкину. Речь идет о скульптуре в сквере на пересечении улиц Тельмана и Пушкина.