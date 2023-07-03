Германия обвинила Польшу в сбросе ртути в реку Одру

Спустя год после экологической катастрофы на реке Одре, в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в реку. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг.

«Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит всё больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли [ртути]. И это происходит в отсутствие реакции с польской стороны», — заявил он во время брифинга кабинета министров.

По его словам, Германия продолжает переговоры с польской стороной, но реакции со стороны Варшавы нет. Польша пока не вводит ограничений на сброс ртути в Одру.

Штольценберг назвал сброс солей ртути в реку одной из причин катастрофы 2022 года.

Об экологической катастрофе на реке Одра стало известно в августе 2022 года. В реке было зафиксировано массовое вымирание рыбы. К очистке реки привлекали польскую армию. Немецкие экологи после исследования образцов воды в Одре ниже по течению, сообщали о наличии в воде ртути. Польские власти отрицали эту информацию.