Как рассчитать налог на прибыль для юридических лиц в 2023 году

В 2023 году оплата налога на прибыль юридических лиц происходит по новым правилам. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве. Какие ставки действуют, когда и как отчитаться по налогу, рассказывают «Известия».

Что такое налог на прибыль юридических лиц

Налог на прибыль организаций взимается с годовой прибыли компаний. Она определяется как разница между доходами и расходами. При расчете нужно учитывать множество нюансов: какие доходы и расходы облагаются налогом, есть ли налоговые льготы и вычеты.

К доходам относятся средства, поступившие от реализации работ, товаров или услуг либо имущественных прав — например, доход от доли в уставном капитале другой организации, а также доходы, которые напрямую не относятся к работе организации, в частности доход от процентов по договору займа, но подлежат налогообложению.

Расходами организаций признаются документально подтвержденные и обоснованные денежные потоки.

Какие юридические лица платят налог на прибыль в 2023 году

Все юридические лица в стране платят налог на прибыль. Это касается и ООО, и АО, и ПАО, и прочих организаций. Также сюда относятся и признанные налоговыми резидентами в России иностранные организации.

Исключение составляют те, кто выбрал специальные режимы налогообложения. Например, упрощенную систему налогообложения (УСН). При таком режиме налогоплательщики освобождаются от некоторых налогов, а взамен уплачивают лишь один. Такой налог в основном выбирают представители малого и среднего бизнеса, чаще всего — ИП и ООО.

Также специальный режим действует для тех юридических лиц, которые выбрали единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — специальный налоговый режим для тех, кто выращивает пшеницу, овощи, фрукты, разводит рыб или животных. На ЕСХН компании платят 6% с доходов за минусом расходов.

В дальнейшем не исключено, что в России появится налог на сверхприбыль крупных компаний. Законопроект уже вынесен на рассмотрение в Госдуму. Он затрагивает крупные компании со средней доналоговой прибылью более 1 млрд рублей. Налоговые средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.

Какие юрлица освобождены от уплаты налога на прибыль в 2023 году

От уплаты налога на прибыль, согласно закону, освобождены организации, которые участвуют в проекте «Сколково», работают в сфере образования и здравоохранения, оказывают социальные услуги гражданам.

Право на ставку 0% по налогу на прибыль также имеют юридические лица, если они имеют статус регионального или городского музея, театра или оказывают гостиничные услуги на территории Дальневосточного федерального округа.

Такие организации не являются плательщиками налога на прибыль, но при соблюдении ряда условий. Эти правила прописаны в ст. 284 Налогового кодекса (НК) РФ.

Кроме того, как писали «Известия», в настоящее время рассматривается возможность бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний. По мнению участников рынка, нулевая налоговая ставка позволит ускорить развитие этого сектора в России.

Когда юридическим лицам надо оплатить налог на прибыль в 2023 году

Сроки уплаты налога по итогам года в 2023 году не изменились. Налог на прибыль для юридических лиц за предыдущий год по общему правилу следует выплатить не позднее 28 марта. Этот же срок установлен и для подачи декларации, даже если сумма налога к уплате равна нулю.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в этом году необходимо перечислять с учетом двух изменений. Они связаны с вводом единого налогового платежа. Отчисление ежемесячных авансов обязательно. Средства теперь необходимо перечислять не на КБК налога на прибыль, а на баланс единого налогового счета (ЕНС).

Если у организации выручка за четыре предыдущих квартала была больше 15 млн рублей, то платить налог на прибыль надо ежемесячно в сроки до 28-го числа каждого месяца — с января по ноябрь.

Ставки по налогу на прибыль для юридических лиц в 2023 году

Общая ставка по налогу на прибыль в 2023 году — 20%. Из них 3% поступают в федеральный бюджет, остальные — в региональный.

Специальные ставки установлены для дивидендов, доходов иностранных организаций, доходов по ценным бумагам, а также доходов по отдельным операциям. Так, новые ставки в 5 и 10% установлены для дивидендов международных холдинговых компаний, а 34% — для экспортеров сжиженного газа.

Как рассчитать налог на прибыль для юридических лиц в 2023 году

Отчетным периодом для налога на прибыль в организации является квартал. Организации на общем режиме по итогам отчетных периодов и календарного года обязаны рассчитать налог на прибыль и перечислить сумму в бюджет. Для расчета сначала надо определить облагаемые налогом доходы и его ставку. Формула простая — от доходов нужно отнять расходы и умножить на ставку по налогу.

Если прибыль равна нулю либо финансовый результат компании отрицательный, то налог не подлежит уплате.

Пени по налогу на прибыль юридических лиц в 2023 году

При просрочке уплаты налога на прибыль или в случае образования недоимки юридическому лицу придется уплатить пени. Они начисляются за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за установленным сроком уплаты налога, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.

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