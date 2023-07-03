Около 2 млн рублей отдали жители Псковской области мошенникам

Жители Псковской области лишились порядка 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на МВД региона.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков. Под предлогом предотвращения подозрительных операций они уговаривали псковичей оформить кредиты и перечислить средства на «безопасные» счета. Кроме того, несколько жителей региона пострадали при мошенничестве с куплей-продажей товаров.

Псковская лента новостей уточняет, что жертвами преступлений стали жители Пскова, Великих Лук, Великолукского и Островского районов.

В Якутии 39-летний железнодорожник лишился из-за мошенников 1 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками следственного комитета и Центробанка. Мужчина согласился перевести накопления и кредитные средства на «безопасные» счета.