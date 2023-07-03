В Брянской области загорелись два дома в результате обстрела со стороны ВСУ

Два дома загорелись в селе Белая Березка Брянской области после артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. <…> По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

По словам главы региона, в результате удара украинских боевиков никто не пострадал.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что ВСУ нанесли удар по расположенному рядом с украинской границей селу Ломаковка Брянской области. Тогда из-за обстрела загорелся один жилой дом, пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются атаковать приграничные с Украиной российские регионы. Так, в конце мая начались обстрелы Шебекино Белгородской области со стороны украинской армии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.