Застрелившего двух человек в аэропорту Кишинева отправили под арест

Генпрокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана, застрелившего в аэропорту Кишинева двух человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства 3 июля.

В ходе расследования генеральная прокуратура находится в процессе обсуждения и обмена информацией с таджикскими властями, отметили в ведомстве.

«Расследование по делу идет полным ходом, и общество должно быть проинформировано об основных событиях, соблюдая принцип конфиденциальности уголовного расследования», — уточняется в сообщении.

Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погиб полицейский и сотрудник службы безопасности, открыл иностранец, прибывший из Турции 30 июня. Он взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном из помещений. Злоумышленника удалось задержать. Он получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура.