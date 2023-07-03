Женщина взорвала петарды в главном православном соборе Оренбурга

В Никольском кафедральном соборе Оренбурга, главном православном соборе города, неизвестная женщина взорвала петарды. Инцидент произошел 2 июля, во время воскресной службы. Последствия случившегося попали на видео.

По словам очевидцев, которые приводит Урал56.Ру, накануне вечером неизвестная, прикрывая лицо тканью, пронесла в собор пиротехнику. Затем она начала взрывать петарды и разбрасывать их вокруг. Когда помещение окутал дым, женщина покинула храм.

Прихожане были сильно испуганы, возникла паника. Обошлось без пострадавших, но сильно повреждено напольное покрытие. Сейчас подсчитывается ущерб.

56orb.ru обратилось за комментариями в администрацию храма, но сотрудники ответили, что «не в курсе» произошедшего и отказались от комментариев.

Сегодня, 3 июля, РИА «Оренбуржье» со ссылкой на источник в Оренбургской епархии пишет, что личность хулиганки установили, ее задержали. По некоторым данным, у женщины проблемы со здоровьем, она состоит на учете у психиатра.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что пенсионерка из Городца Нижегородской области едва не сожгла местное отделение банка по указке звонивших ей «сотрудников ФСБ». 67-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они по телефону представились сотрудниками ФСБ и дали женщине указания — забрать в обозначенном месте бутылки с воспламеняющейся смесью и запустить их в отделение банка.