Теплые туалеты установили на федеральных трассах в Забайкалье

Теплые туалеты установили на каждые 100 км вдоль федеральных трасс в Забайкалье, сообщает с понедельник, 3 июля, ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Отсутствие в регионе комфортных санитарных зон было острой проблемой. Сегодня для удобства туристов возведено 13 теплых туалетов», — рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

По его словам, туалеты построили рядом с кафе на федеральной трассе в Карымском, Агинском и Петровск-Забайкальском районах. Также для удобства путешественников туалеты есть в Цугольском и Агинском дацане, Бутинском дворце, а также в этнокомплексах «Кочевник» и «Приононье».