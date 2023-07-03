Женщина погибла после падения из кабины крана в Архангельской области

Женщина, выпавшая из кабины строительного крана, умерла в Новодвинске (Архангельская область). По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 30 июня утром. При проведении работ по строительству многоквартирного дома из кабины выпала 67-летняя крановщица. Женщина упала на высоту четвертого этажа. Потерпевшую с помощью альпинистского снаряжения с высоты спустили спасатели, пишет ИА FlashNord.

Женщину доставили в больницу. Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Карелии в конце июня рабочий упал с высоты 3 м при строительстве моста. От полученных травм мужчина 1973 года рождения скончался на месте.