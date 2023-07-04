Эксперт рассказал о выборе страховки

Страховка позволяет финансово минимизировать риски, связанные с жизнью, здоровьем и потерей дохода, особенно при наличии кредитных обязательств, рассказал «Известиям» директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин. Эксперт объяснил, как выбрать страховку.

«Широкая линейка продуктов дает возможность подобрать оптимальный вариант с учетом актуальных для каждого клиента обстоятельств — наличия ограничений по здоровью, семейного положения, постоянного дохода и уровня заработка», — сказал он.

Кузьмин, ссылаясь на информацию сервисов по подбору персонала, отметил, что потерять работу боится каждый третий. Для тех, кто берет кредит и задумывается о стабильности в плане заработка, страхование на случай потери работы или снижения дохода обеспечит уверенность в финансовой поддержке, уточнил он.

«Страховой полис от потери работы покрывает риски увольнения по причине сокращения штата, реже включает увольнение по соглашению сторон. Оформляется на срок кредита от трех месяцев. Его стоимость зависит от размера страховой суммы», — объяснил эксперт.

Страховая защита от потери дохода покрывает четыре месяца поиска работы (122 дня), а выплаты могут достигать 2 тыс. рублей в день (60 тыс. в месяц), добавил он.

«Такая страховка позволит сохранить привычный уровень дохода, продолжить выплачивать кредит за счет средств страховой компании и к тому же даст время на поиск новой работы», — сказал Кузьмин.

Кроме того, востребовано страхование от снижения дохода. При снижении оклада на 15% и более, а также при переводе на менее оплачиваемую должность внутри той же организации страховая компания выплатит единовременно до шести ежемесячных платежей по кредиту, в зависимости от размера снижения оклада, сообщил эксперт. По его словам, такая выплата позволит адаптироваться человеку к новым условиям заработной платы и не ухудшить кредитную историю.

Эксперт также рассказал о страховании семей с детьми. Он отметил, что у молодых родителей часто есть ипотека.

«Это многолетняя финансовая нагрузка, и в случае инвалидности или смерти заемщика ее придется нести членам семьи или наследникам. Страховка позволит этого избежать», — подчеркнул он, добавив, что застраховаться можно, даже если речь идет о кредитной карте с минимальным лимитом.

Существуют и отдельные страховые программы, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью.

«Например, при оформлении ипотеки страховка покрывает риски повышения группы инвалидности или ухода из жизни. А еще она позволяет снизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт», — обратил внимание Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что наличие или отсутствие семьи никак не влияет на доступность страховки.

Говоря о том, на что стоит обратить внимание, эксперт уточнил, что не всегда полис вступает в силу с момента заключения договора. Так, по ряду программ возможна отсрочка.

«Нередко требуется заполнить анкету с информацией о состоянии здоровья. Ничего утаивать в ней нельзя: страховая может отказать в выплате, если существенный факт будет выявлен, когда страховой случай уже произошел», — посоветовал он.

При этом наличие инвалидности не помешает застраховаться, но необходимо сообщить об этом страховой до подписания договора.

«И, конечно, я советую тщательно изучить текст договора. Самое важное в нем — перечень рисков, которые покрывает полис, объем страхового покрытия (сумма компенсации, которую выплатит компания при наступлении страхового случая) и список исключений, то есть ситуаций, которые не будут признаны страховыми случаями», — заключил он Кузьмин.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное страхование пассажиров легковых такси. Совет Федерации одобрил закон на заседании 21 июня. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Юридическое или физическое лицо, а также ИП, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью до момента, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.