Вертолет МЧС прибыл на поиски пропавшего в Северной Осетии альпиниста

Вертолет МЧС Ми-8 прибыл на поиски пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста из Новокуйбышевска. Об этом сообщили 3 июня в главном управлении МЧС России по республике.

«При помощи него спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России проведут аэровизуальное обследование склона горы от высоты 3,5 тыс. м до вершины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при необходимости команда высадиться на высоте 4,2 тыс. м и продолжит обследовать местность. Ранее направленная пешая группа также осуществляет поиски. Всего привлекается 10 спасателей и четыре единицы техники.

Сообщение о том, что альпинист потерялся в горах Северной Осетии поступило 2 июля в 20:55. По данным ГУ МЧС РФ по республике, при восхождении на вершину Казбек мужчина не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс. м. Он совершал восхождение в составе группы из трех человек. Отмечалось, что альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит, однако так и не появился в назначенном месте.