Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км

Пробка перед Крымским мостом выросла до 13 км. Об этом оперативный штаб Краснодарского края сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 3 июля.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Водителям и пассажирам, которые ожидают очереди на досмотр, помогают сотрудники местной администрации и Таманского сельского поселения, а также волонтеры. За сутки они раздали более 5 т воды, пишет Life.Ru.

На подъезде к мосту выставили биотуалеты, сообщается на сайте kp.ru. На месте работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.

Накануне региональный минтранс увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. В ведомстве сообщили, что с утра часть работников перераспределили с крымской стороны на краснодарскую.

Ранее, 1 июля, при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной 5 км, позднее в этот день она превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды, для помощи населению дежурил аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

При этом пробка по направлению к Краснодарскому краю составляет 0,5 км, время ожидания для автомобилей — 40 минут, передает НСН.