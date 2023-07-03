Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия обвинила Польшу в сбросе ртути в реку Одру
Мир
Продюсер «Выпускника» и «Нечто» Лоуренс Турман умер в 96 лет
Спорт
Теннисист Рублев стартовал на Уимблдоне с победы над австралийцем Пёрселлом
Общество
Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве
Наука и техника
В России разработали ИИ для диагностики новообразований щитовидной железы
Общество
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
Мир
В ВСУ заявили о невозможности давить на Запад в вопросе поставок F-16
Авто
Спрос на подержанные электромобили продолжает расти среди россиян
Общество
Вертолет МЧС прибыл на поиски пропавшего в Северной Осетии альпиниста
Мир
Резников сообщил о доставке Киеву десятков танков Leopard
Политика
Политолог оценил риск серьезного противостояния между Израилем и Палестиной
Авто
Модельный ряд Sollers Atlant дополнят фургоны на базе шасси
Мир
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

Врач рассказала о самых редких аллергиях

Аллерголог Портняга: самыми редкими аллергическими реакциями считаются на воду и холод
0
Фото: Global Look Press/Werner Bachmeier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аллергическая реакция может появляться не только на шерсть животных, пчелиные укусы и орехи, но и на более редкие раздражители. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказала «Газете.Ru» аллерголог, иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» Екатерина Портняга.

По словам врача, одна из самых редких аллергических реакций, которая может проявиться у человека, это реакция на воду.

«У некоторых людей при контакте с водой появляется зуд и крапивница — высыпания в виде волдырей. Зачастую состав воды не имеет значения», — отметила врач.

Еще одно редкое проявление сбоя в иммунной системе — аллергия на вибрацию. По словам врача, долгой поездки на автомобиле или вытирания полотенцем может быть достаточно, чтобы вызвать вибрационную крапивницу или вибрационную аллергию. У людей, страдающих таким нетипичным видом аллергии, помимо покраснений, раздражения и отеков на коже могут проявляться головокружение, головные боли, нечеткое зрение, металлический привкус во рту, покраснение лица и даже его отек.

Довольно опасным и редким видом аллергии является реакция на холод. У больных наблюдается внезапное падение артериального давления, особенно при воздействии низких температур. При умеренной реакции на коже появляются высыпания.

Нос по ветру: от чего следует отказаться при аллергии на пыльцу
Отслеживать начало цветения можно по приложениям и программам мониторинга

Ранее, 2 июня, аллерголог-иммунолог Анастасия Браун развеяла миф об аллергии на тополиный пух. Аллергия на пух — чрезвычайно редкое явление, однако он переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав, рассказала она.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023