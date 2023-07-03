Врач рассказала о самых редких аллергиях

Аллергическая реакция может появляться не только на шерсть животных, пчелиные укусы и орехи, но и на более редкие раздражители. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказала «Газете.Ru» аллерголог, иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» Екатерина Портняга.

По словам врача, одна из самых редких аллергических реакций, которая может проявиться у человека, это реакция на воду.

«У некоторых людей при контакте с водой появляется зуд и крапивница — высыпания в виде волдырей. Зачастую состав воды не имеет значения», — отметила врач.

Еще одно редкое проявление сбоя в иммунной системе — аллергия на вибрацию. По словам врача, долгой поездки на автомобиле или вытирания полотенцем может быть достаточно, чтобы вызвать вибрационную крапивницу или вибрационную аллергию. У людей, страдающих таким нетипичным видом аллергии, помимо покраснений, раздражения и отеков на коже могут проявляться головокружение, головные боли, нечеткое зрение, металлический привкус во рту, покраснение лица и даже его отек.

Довольно опасным и редким видом аллергии является реакция на холод. У больных наблюдается внезапное падение артериального давления, особенно при воздействии низких температур. При умеренной реакции на коже появляются высыпания.

Ранее, 2 июня, аллерголог-иммунолог Анастасия Браун развеяла миф об аллергии на тополиный пух. Аллергия на пух — чрезвычайно редкое явление, однако он переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав, рассказала она.