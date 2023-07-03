На Колыме накажут за кормление диких зверей

Жителей Магаданской области будут привлекать к ответственности за кормление диких зверей. Такие меры введут из-за выходов медведей в населенные пункты, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Косолапов в прямом эфире ЦУР в понедельник, 3 июля.

«У нас сейчас появилась такая интересная мода, как развлекательное кормление. Специально начинают кормить лис, других зверюшек и снимают селфи. Этого ни в коем случае делать нельзя!» — сказал глава Минприроды, его цитату приводит ИА MagadanMedia.

По его словам, сейчас готовится ряд нормативно-правовых проектов по ответственности за такие действия.

Как отметил Косолапов, немаловажным фактором выходов косолапых в город остается и оставленный на природе мусор. Для дикого зверя это становится приманкой. Кроме того, пока в реках еще не так много рыбы, медведи будут искать корм и выходить к людям.