Хрупкий баланс

Сербия на сегодня осталась практически единственным государством в Европе (за пределами постсоветского пространства), которое в той или иной степени сохраняет диалог с Россией. В настоящий момент Белград не присоединился к санкциям против РФ. Между нашими государствами сохраняется авиасообщение, а также единственный оставшийся у России прямой регулярный авиарейс в Европу вне постсоветских государств и Турции. Развиваются торговые связи и, что не менее важно, на высоком уровне остается культурно-гуманитарное сотрудничество.

Особая позиция Сербии в отношении России имеет свои объективные причины. В частности, речь идет об общей исторической памяти, которая имеет сразу несколько измерений. Одно из них связано с недавним прошлым, с поддержкой со стороны России Сербии и сербского общества в конфликтах 1990-х годов, оказавших самое серьезное воздействие на эту страну. В последующих за этим событиях, связанных как с динамикой вокруг Косово, так и с другими аспектами, Россия также твердо была на стороне Сербии.

Во-вторых, большой пласт общей исторической памяти связан с восприятием гораздо более давнего прошлого, как событий XIX и начала XX веков, так и предшествующих им эпох. Православное единство играло и продолжает играть здесь не последнюю роль. Отметим, что это важно еще и потому, что современная международная ситуация демонстрирует нам немало примеров по разлому внутри православного мира, вызванному геополитическим противостоянием. Во многих других случаях общность веры отошла на второй план по сравнению с идейными и политическими противоречиями. В случае Сербии же этого, по крайней мере на данный момент, не произошло.

В итоге можно сделать вывод, что в контексте российско-сербских отношений историческая память имеет прямое и несомненное политическое значение. Она обуславливает не только определенную созвучность в ценностных ориентирах в обществах наших двух стран, но и прямые интересы в политических подходах со стороны властей двух государств. Тем самым российско-сербский пример может быть рассмотрен в пользу того, что историческая память — на самом деле та самая «мягкая сила», о которой много говорят в теории, но которую обычно трудно применить для анализа той или иной конкретной политической практики.

Впрочем, вполне естественно в современной международной обстановке, что такая особая позиция Сербии в отношении России подвергается сейчас жесткому давлению со стороны США и ЕС. Об этом неоднократно публично говорил и сербский президент Александр Вучич. Как результат этого давления можно отметить то, что в Генеральной Ассамблее ООН при голосовании по резолюциям против России в 2022–2023 годах голос Сербии чаще всего подавался против РФ. Тем самым страна символически солидаризировалась с другими странами Запада в их осуждении нашей страны.

Справка «Известий» Так, из шести резолюций, принятых к настоящему времени в рамках 11-й чрезвычайной сессии ГА ООН, посвященной российско-украинскому конфликту, Сербия проголосовала за в пяти случаях (резолюции ES-11/1, ES-11/2, ES-11/3, ES-11/4, ES 11/6) и воздержалась только по резолюции ES-11/5, призывавшей к выплате Россией репараций. Также в период после начала текущего конфликта Сербия воздержалась по резолюции 77/229 по правам человека в Крыму, принятой уже не на чрезвычайной, а в рамках ординарной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, если судить по формальным итогам голосования, официальная позиция Сербии мало чем отличается от принятой странами Запада. Впрочем, сербские власти в этом случае публично говорили, что их позиция на голосовании объясняется жестким давлением со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов.

Также давлением Запада объясняют сербские власти и то, что их побуждают присоединяться к санкциям против России. Тема возможных сербских рестрикций в отношении России периодически поднимается в стране, причем не только на неформальном уровне, но и порой в заявлениях официальных должностных лиц. Так что здесь текущее положение дел может и измениться.

Особую специфику в оценке динамики сербской позиции по отношениям с Россией придает то обстоятельство, что как власти страны, так и значимая часть ее общества настроены на продвижение курса на евроинтеграцию, на вступление в будущем в Евросоюз. При этом Сербия пытается сочетать этот стратегический курс с сохранением особого характера отношений с Москвой.

Сейчас же, в силу специфики и предельной остроты текущей геополитической обстановки, делать это становится всё труднее. С формальной точки зрения Сербия как кандидат в члены ЕС имеет право сохранять полностью самостоятельную внешнюю политику вплоть до момента присоединения и только после вступления ее деятельность должна быть в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС. На деле же понятно, что Евросоюз и ранее был заинтересован в том, чтобы страны-кандидаты неофициальным образом следовали внешней политике ЕС еще на этапе до вступления, а сейчас эта позиция становится всё более жесткой.

И очевидно, что в нынешней обстановке особая позиция Сербии по России может послужить сдерживающим фактором на пути ее евроинтеграции. Будет ли она из-за этого полностью принесена в жертву стратегическому курсу на вступление в ЕС или же Белграду удастся сохранить текущий баланс, покажет будущее. Впрочем, ясно и то, что прямо завтра Сербию в Евросоюз не примут в любом случае. И, на наш субъективный взгляд, думается, что Сербия не будет первой страной-кандидатом из региона Западных Балкан, которая вступит в объединение.

Отдельную специфику сербской позиции придает и косовский аспект. Сохраняющиеся до настоящего момента периодические всплески эскалации конфликта между властями Косово и сербской общиной там оказывают сильное политическое и эмоциональное воздействие на Сербию. Следует отметить, что Россия официально во всех аспектах косовского конфликта всегда твердо выступала и продолжает выступать на стороне Белграда.

На наш взгляд, необходимо отметить, что, скорее всего, возможный ввод войск Сербии в Косово в случае очередной эскалации конфликта (хотя и допустимый соответствующими резолюциями ООН) очевидно поставит крест на стратегическом курсе сербской евроинтеграции. Этим, пожалуй, можно объяснить сдержанную и взвешенную позицию руководства Сербии по отношению к недавним всплескам, его попытки разрешить конфликт дипломатическим путем. Но это же понимают и все, в том числе и противники Сербии в этом конфликте. Поэтому еще далекая от разрешения ситуация в Косово будет продолжать оказывать свое прямое воздействие как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Белграда.

В итоге в сложившихся условиях можно зафиксировать очень хрупкий баланс между особой позицией Сербии по отношению к России и ее стратегическим курсом на вступление в Евросоюз. На этот баланс оказывают свое влияние как международная обстановка, так и динамика внутриполитической борьбы в Сербии.

Автор — программный директор клуба «Валдай»

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