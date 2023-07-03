Резников сообщил о доставке Киеву десятков танков Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну доставили десятки танков Leopard. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 3 июня.

«Десятки Leopard приехали на Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет», — сообщил он.

Резников также поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за военную поддержку Украины.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.