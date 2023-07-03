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Больница Ижевска выплатит 350 тыс. рублей за падение врача

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Суд в Ижевске обязал городскую клиническую больницу № 6 выплатить компенсацию морального вреда и оплатить расходы на лечение врачу, которая пострадала при падении на мокром полу. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Врач общей практики в отделении для пациентов, больных коронавирусом, поскользнулась на полу и упала. Получив серьезную травму, она находилась на больничном четыре месяца. Вред здоровья оценили как тяжелый, отмечает ИА «Сусанин».

В суде пострадавшая просила признать недействительными некоторые пункты акта о несчастном случае на производстве и взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и расходы на лечение более 82 тыс. рублей.

Как поясняет udm-info.ru, ответчик провел расследование причин произошедшего и пришел к выводу, что причинами падения стали личная неосторожность медика и неиспользование специальной обуви.

Однако суд с такими выводами не согласился и занял сторону врача. Теперь больница обязана выплатить медику компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей и 24 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на лечение.

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