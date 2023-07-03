В Забайкалье запустят производство макарон и муки

Компания «Мелькомбинат Дальневосточный» запустит производство макарон и муки в Забайкалье. Предприятие откроется в промышленном парке поселка Могойтуй Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого Минэкономразвития.

Общая стоимость объекта составила 90 млн рублей. Из них 20 млн рублей предоставил фондом развития промышленности Забайкалья, а остальные 70 млн рублей — собственные средства компании. На эти деньги закупят современное мукомольное оборудование. С его помощью можно перерабатывать до 60 т пшеницы в сутки и производить до 150 кг макаронных изделий в час.

Как отмечает ИА ChitaMedia, ООО «Мелькомбинат Дальневосточный» — это новое предприятие, созданное в Забайкалье. Оно будет производить муку высшего и первого сорта, а также отруби из зерновых, выращенных в регионе.

Годовой объем производства муки составит до 8 т высшего сорта, до 3 т первого сорта, а производство отрубей составит до 4 т. Также предприятие будет производить макароны из мягких сортов пшеницы, известные как «короткорезы». Предполагается, что годовой объем производства макаронных изделий составит 250 тыс. т.