Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свою нацистскую сущность в высказываниях о принадлежности Крымского полуострова. Об этом в понедельник, 3 июля, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В интервью телеканалу CNN украинский лидер заявил, что Киев не может представить Украину без Крыма. И пока Крым остается с Россией, конфликт не закончится, указал глава государства.

«Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее, 23 июня, экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Кроме того, по данным ВЦИОМа от 18 марта, 86% россиян назвали правильным решение о возвращении Крыма в состав РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.