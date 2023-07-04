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В России начались продажи американского седана Buick Excelle

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Фото: Buick
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На российском рынке начались продажи американского седана Buick Excelle, произведенного в Китае. Об этом сообщает Autonews.ru.

Ввезенный по параллельному импорту седан второго поколения, производимый в КНР с 2018 года, стоит от 2 365 000 рублей. Габариты Excelle: 4609 мм ― длина, 1798 мм ― ширина, 1486 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2640 мм.

Автомобиль поставляется в Россию с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. (230 Нм) в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с передним приводом. Максимальная скорость Buick составляет 195 км/ч, а разгон до 100 км/ч у седана занимает 8,4 с.

Buick Excelle может предложить покупателю такие опции, как кондиционер, задний парктроник, электропривод зеркал, кожаная отделка рычага коробки передач, легкосплавные диски.

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Китайский кросс-универсал Dongfeng Aeolus Yixuan GS 29 июня поступил в салоны российских автодилеров. Aeolus Yixuan GS ― близкий родственник седана Dongfeng Shine Max, который не так давно вышел на рынок России. Габариты универсала: 4610 мм ― длина, 1830 мм ― ширина и 1600 мм ― высота, размер колесной базы составляет 2680 мм.

Модель поставляется с 125-сильным полуторалитровым «атмосферником» в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Максимальная скорость Dongfeng ― 165 км/ч.

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