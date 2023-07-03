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Политолог оценил риск серьезного противостояния между Израилем и Палестиной

Израильский политолог Брискин: ни Израиль, ни Палестина не хотят серьезного противостояния
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Фото: Global Look Press/Saeed Qaq
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Ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом. Об этом 3 июля «Известиям» сообщил израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

Так он отреагировал на информацию о том, что армия обороны Израиля несколько раз нанесла авиаудары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин, чтобы противостоять угрозам.

Политолог отметил, что таким действиям Израиля предшествовал рост террористических актов, исходной точкой которых был Дженин. И, видимо, стало понятно, что сдерживать эту террористическую волну без военной операции невозможно, предположил Брискин.

«Дженин всегда был проблемным местом, это большой город, в нем много молодежи, мало работы. Поэтому там террористические организации конкурируют с палестинской автономией, непонятно, у кого реальная власть. Это некое гнездо террора», — сказал эксперт.

Как сообщил Брискин, среди военного комьюнити обсуждается тема возможного начала полномасштабного конфликта между Израилем и Палестиной. Однако в настоящее время страны к этому не готовы.

«Шансов на то, что эта операция перерастет в серьезное противостояние, мало. Хотя, с другой стороны, всегда одна из проблем такого рода операций, что понятно, как они начинаются, но никогда не понятно, как это будет продолжаться и во что может вылиться. Какие-то неосторожные действия или большое количество жертв с той или с другой стороны или еще что-то может привести к эскалации», — сказал политолог.

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Ранее в этот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица рассказал, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Кроме того, 13 человек пострадали, некоторые из них находится в критическом состоянии.

21 июня представители палестинской гражданской обороны заявили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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