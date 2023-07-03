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Автоэксперт Ануфриев назвал преимущества электронных прав

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Автоэксперт и блогер Антон Ануфриев прокомментировал в понедельник, 3 июля, сообщение Госавтоинспекции (ГИБДД) о начале согласования постановления, которое разрешает водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде.

«Да, это было бы очень удобно. Мои друзья постоянно забывают свои права. И даже если они у тебя есть, но ты не взял их с собой, за это штраф, и это несправедливо. Потому что ты имеешь право управлять автомобилем, и нет никакой проблемы, что у тебя нет с собой этой маленькой бумажечки», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Автоэксперт добавил, что в идеале в перспективе все документы нужно перевести в электронный вид и записать на карту, которая заменит и водительские права, и паспорт.

Важная «цифра»: водители смогут предъявлять электронные права
Нужно ли по-прежнему возить с собой бумажные документы

Ранее в этот день глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в Госавтоинспекции РФ планируют согласовать постановление, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде, пишет «Москва 24».

16 июня заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами.

10 апреля автоэксперт Владимир Сажин заявил, что подготовка в Госдуме законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть и отменено.

13 января 20203 года электронная версия водительских прав стала доступна в приложении «Госуслуги Авто», передает НСН.

В приложении появилась цифровая копия второго основного документа водителя — свидетельства о регистрации транспортного средства.

В сентябре 2022 года юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин рассказал, что электронные права в виде индивидуального QR-кода можно получить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Он отметил, что ГИБДД России разрешило автомобилистам предъявлять цифровое удостоверение в качестве эксперимента.

При этом до официального принятия поправок в Правила дорожного движения водители обязаны иметь при себе пластиковый документ.

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