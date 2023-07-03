Неизвестный поджег экскаватор в Красноярке

Неизвестный поджег экскаватор на улице Норильской в Красноярке, сообщает в понедельник, 3 июля, ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Неизвестный мужчина подошел к экскаватору, после чего транспортное средство вспыхнуло.

Тушить возгорание прибыли 7 человек и 2 единицы техники. Пламя охватило 4 кв. м, спустя 20 минут его потушили. Предварительно, причиной возгорания стал поджог. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника.