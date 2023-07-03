Производитель шин Pirelli сменил генерального директора в России

Итальянский производитель шин Pirelli объявил о смене гендиректора российского подразделения ООО «Пирелли Тайр Руссия». Новым главой компании назначен бывший исполнительный директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» Антон Терешин, сообщает 3 июля, в понедельник, пресс-служба компании.

Как сообщают представители «Пирелли Тайр Руссия», Терешин занимает пост генерального директора с 30 июня.

ООО «Пирели Тайр Руссия» владеет двумя производственными площадками с общим штатом порядка 2 тыс. сотрудников, которые расположены в Кирове и Воронеже, где выпускаются шины под брендами Pirelli и Formula.

Ханс-Петер Мозер с 29 июня назначен гендиректором автозавода «Москвич». До этого он занимал должность на заводе КамАЗ. Об уходе Ханса-Петера Мозера из КамАЗа стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».