Закрытый мусорный полигон рекультивируют в Ульяновской области

В Ульяновской области стартовали работы по ликвидации мусорного полигона в Чердаклинском районе. На территории накопилось порядка 600 тыс. куб. м отходов за 30 лет.

Объект в районе села Красный Яр был включен в проект «Чистая страна». Подрядная организация проводит перемещение тела полигона. Для формирования ровного склона в дальнейшем планируется установка конструкций для укрепления откосов и отводных труб для оттока накапливаемой жидкости и газов. Полигон будет захоронен под специальным куполом, пишет Ulpravda.ru.

«Если не рекультивировать свалку, то возможно ее дальнейшее самовозгорание, гниение отходов, выбросы в атмосферный воздух будут наносить вред жителям ближайших населенных пунктов. Отходы могут попасть в подземные ручьи», — отметил директор департамента природопользования и экологии минприроды региона Роман Кирпичников.

Проект рекультивации был разработан в 2021 году. Ожидается, что работы будут завершены к концу 2023 года. Еще спустя два-три года бывший полигон будет выглядеть как естественный холм.