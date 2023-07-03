Медведи напали на грибника и пастуха в лесах Башкирии

В лесах Ишимбайского и Белорецкого районов Башкирии медведи едва не убили пастуха и грибника. Одному из пострадавших хищник нанес раны на голове и спине.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на республиканское министерство природопользования и экологии уточняет, что один инцидент произошел недалеко от хутора Торгаска 28 июня. Медведь сильно ранил грибника. Мужчина сумел самостоятельно вернуться домой и вызвать скорую помощь. Сейчас на хищника ведется охота.

Второй инцидент произошел у деревни Ахмерово Белорецкого района. Медведь набросился на пастуха, ехавшего верхом на лошади. Мужчине удалось ускакать от хищника. Он еще некоторое время преследовал пастуха, а затем вернулся в лес. В ведомстве отметили, что этот медведь, который представлял реальную угрозу жителям деревни, был убит во время охоты в целях регулирования численности этих животных. Нападавшим оказался самец 4–5 лет весом порядка 120 кг.

Ранее, 12 июня, директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала, как вести себя при встрече с диким животным в лесу. В частности, в лес не стоит ходить одному или же нужно ставить в известность кого-то о своем уходе в лес и примерных сроках возвращения. С собой необходимо иметь средства связи. Увидев дикое животное, не стоит пытаться пойти с ним на контакт. Здоровые звери не будут нападать первыми, если им не угрожают.