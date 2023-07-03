На участке дороги в центре Москвы перекрыли движение из-за упавшего дерева

Дерево упало в центре Москвы на 2-й Брестской улице, в результате перекрыто движение транспорта по этому участку в сторону Маяковской площади. об этом 3 июля сообщили в департаменте транспорта столицы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в в Telegram-канале ведомства.

Накануне человек пострадал в ДТП с такси в центре столицы. Авария произошла в Третьяковском проезде. Сообщалось, потерпевшим является полицейский.