Памфилова назвала Путину сроки готовности цифрового аналога ГАС «Выборы»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ России Элла Памфилова сообщила 3 июля президенту РФ Владимиру Путину, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» будет готов к президентской кампании в 2024 году.

«Как вы знаете, ЦИК участвует в программе «Цифровая экономика». Именно благодаря вашей постоянной поддержке и вниманию мы довольно энергично движемся в этом направлении», — отметила она.

По словам Памфиловой, преимуществом цифрового аналога станет то, что он будет также полностью автономен от глобального интернета, как и нынешняя версия.

Глава ЦИК подчеркнула, что работа над новой ГАС «Выборы» ведется по требованиям, чтобы техника и программное обеспечение были российскими.

17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер пока не делал официальных заявлений, так как еще рано и он занят другими делами.

Кроме того, 10 сентября 2023 года пройдет Единый день голосования. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 7 июня, Памфилова сообщила, что ЦИК РФ проведет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре в 24 регионах. По ее словам, по числу избирательных кампаний ДЭГ в этому году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня.

В том же месяце Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что выборы в стране в 2023 и 2024 годах пройдут в строгом соответствии с законом и при соблюдении всех норм конституции. По мнению российского лидера, голосование всегда показывает разные подходы к решению разных социальных и экономических задач. Такое убеждение объединяет ведущие силы в России.