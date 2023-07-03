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Памфилова назвала Путину сроки готовности цифрового аналога ГАС «Выборы»

Памфилова: цифровой аналог ГАС «Выборы» будет готов к президентской кампании
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ России Элла Памфилова сообщила 3 июля президенту РФ Владимиру Путину, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» будет готов к президентской кампании в 2024 году.

«Как вы знаете, ЦИК участвует в программе «Цифровая экономика». Именно благодаря вашей постоянной поддержке и вниманию мы довольно энергично движемся в этом направлении», — отметила она.

По словам Памфиловой, преимуществом цифрового аналога станет то, что он будет также полностью автономен от глобального интернета, как и нынешняя версия.

Глава ЦИК подчеркнула, что работа над новой ГАС «Выборы» ведется по требованиям, чтобы техника и программное обеспечение были российскими.

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17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер пока не делал официальных заявлений, так как еще рано и он занят другими делами.

Кроме того, 10 сентября 2023 года пройдет Единый день голосования. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 7 июня, Памфилова сообщила, что ЦИК РФ проведет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре в 24 регионах. По ее словам, по числу избирательных кампаний ДЭГ в этому году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня.

В том же месяце Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что выборы в стране в 2023 и 2024 годах пройдут в строгом соответствии с законом и при соблюдении всех норм конституции. По мнению российского лидера, голосование всегда показывает разные подходы к решению разных социальных и экономических задач. Такое убеждение объединяет ведущие силы в России.

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