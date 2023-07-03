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Балицкий оценил потери ВСУ на запорожском направлении в 20 тыс. человек

Балицкий: потери ВСУ на запорожском направлении уже превысили 20 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На запорожском направлении в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли, по приблизительным подсчетам, 20 тыс. человек. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий заявил в понедельник, 3 июля.

«Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тыс. человек личного состава», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, у Киева нет никаких достижений в ходе контрнаступления. И они не жалеют сил и личного состава, чтобы было, что представить в отчетах для Запада. По словам Балицкого, это имитация боевых действий, в которых Киев несет потери.

Врио губернатора призвал граждан сохранять спокойствие. «Прошу всех сохранять спокойствие, наша оборона очень сильна. Наши военнослужащие не просто держат оборону, они разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
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Ранее, 22 июня, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Ранее, 16 июня, Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. В настоящий момент украинские войска пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов, как и на других направлениях.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В свою очередь Балицкий сообщил в тот день, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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