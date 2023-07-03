Часть трассы «Саяны» отремонтировали в Красноярском крае по нацпроекту

В Красноярском крае завершился ремонт участка дороги «Саяны», которая расположена на территории Курагинского района. Об этом заявил глава краевого управления автомобильных дорог Андрей Журавлев в понедельник, 3 июля.

Речь идет об участке трассы с 90-го по 96-й километр. На приведение его в порядок было выделено 80,7 млн рублей.

«Специалисты выполнили замену пучинистых участков, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также восстановили обочины, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку», — сказал Журавлев, его цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, ремонт был выполнен в срок и с необходимым качеством, что подтверждается результатами лабораторных испытаний. Помимо этого качество отремонтированной трассы проверили представители общественного контроля. Они провели замеры проезжей части и обочин.

До конца 2023 года ремонт пройдет еще на двух участках трассы «Саяны», Так работы уже начались на 96-м км. Ожидается, что четырехкилометровый отрезок будет сдан к концу августа. Также подготовительные работы начались на участке с 100-го по 108-й км, а полностью ремонт завершится к следующему году.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в этом году планируется отремонтировать 62 участка региональных дорог общей протяженностью 250 км. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено как минимум 4 млрд рублей.