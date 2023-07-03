Реклама
Прямой эфир
Авто
Производитель шин Pirelli сменил генерального директора в России
Общество
Памфилова рассказала о подготовке выборов в новых регионах России
Мир
В Грузии рассказали о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Мир
Турецкие моряки спасли дрейфовавшего в Атлантике француза
Политика
В РАН заявили о желании Франции изменить Конституцию ради третьего срока Макрона
Общество
Памфилова назвала Путину сроки готовности цифрового аналога ГАС «Выборы»
Мир
Стало известно о подготовке США провокаций для срыва арабо-сирийской нормализации
Авто
В России появились в продаже микроавтобусы Volkswagen Crafter
Пресс-релизы
Москвичи смогут посетить открытую вечеринку VK Fest
Наука и техника
В AirPods Pro добавят функции проверки слуха и измерения температуры
Политика
В Госдуме оценили предложение учредить звание «Город-герой СВО»
Политика
В РАН оценили вероятность отставки Макрона на фоне протестов во Франции
Экономика
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Сюжет:

Часть трассы «Саяны» отремонтировали в Красноярском крае по нацпроекту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае завершился ремонт участка дороги «Саяны», которая расположена на территории Курагинского района. Об этом заявил глава краевого управления автомобильных дорог Андрей Журавлев в понедельник, 3 июля.

Речь идет об участке трассы с 90-го по 96-й километр. На приведение его в порядок было выделено 80,7 млн рублей.

«Специалисты выполнили замену пучинистых участков, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также восстановили обочины, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку», — сказал Журавлев, его цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, ремонт был выполнен в срок и с необходимым качеством, что подтверждается результатами лабораторных испытаний. Помимо этого качество отремонтированной трассы проверили представители общественного контроля. Они провели замеры проезжей части и обочин.

До конца 2023 года ремонт пройдет еще на двух участках трассы «Саяны», Так работы уже начались на 96-м км. Ожидается, что четырехкилометровый отрезок будет сдан к концу августа. Также подготовительные работы начались на участке с 100-го по 108-й км, а полностью ремонт завершится к следующему году.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в этом году планируется отремонтировать 62 участка региональных дорог общей протяженностью 250 км. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено как минимум 4 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023