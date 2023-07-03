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В России появились в продаже микроавтобусы Volkswagen Crafter
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В России появились в продаже микроавтобусы Volkswagen Crafter

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Фото: Volkswagen
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В салонах российских автодилеров появились микроавтобусы и фургоны Volkswagen Crafter 2023 года выпуска, ввезенные по параллельному импорту. Об этом сообщает 3 июля, в понедельник, «Газета.Ru».

Цена на фургон начинается от 6,3 млн рублей. Crafter оборудован двухлитровым турбированным 102-сильным дизельным двигателем в паре с механической коробкой передач с приводом на передние колеса. Грузоподъемность автомобиля составляет 906 кг, а полная масса равна 3 т.

Пассажирская версия Crafter стоит от 10,8 млн рублей. Девятиместный микроавтобус оснащен двухлитровым турбированным 177-сильным дизельным двигателем в паре с шестиступенчатой механикой. Автомобиль оборудован системами помощи водителю при торможении и старте в гору.

Кроме того, на российском рынке продается кемпер Volkswagen Crafter Grand California, оснащенный турбодизелем мощностью 140 л.с., солнечными панелями на крыше и автономным газовым отопителем жилого модуля. В таком исполнении микроавтобус стоит от 17,5 млн рублей.

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В автосалонах отечественных дилеров 30 июня появился в наличии минивэн Honda Odyssey, привезенный из Китая по параллельному импорту. Минивэн Honda оборудован гибридной силовой установкой: электромотором с бесступенчатым вариатором, а также двухлитровым «атмосферником». Суммарная мощность силовых агрегатов составляет 215 л.с. Разгон до первой «сотни» занимает у минивэна 8,9 с.

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