Стало известно о подготовке США провокаций для срыва арабо-сирийской нормализации

США готовят провокации, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию отношений. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Команда [президента США] Джо Байдена делает всё, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ», — приводит его слова пресс-бюро СВР.

По информации разведки, методика их применения отрабатывалась в мае в провинции Идлиб в Сирии боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каиды» — группировки «Хуррас ад-Дин» и экстремистами из «Исламской партии Туркестана» (террористические организации, запрещены в России).

Отмечается, что отправления были зафиксированы у порядка 100 мирных жителей.

Нарышкин добавил, что США также передали «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами. Согласно данным СВР, они размещены недалеко от населенных пунктов Хавия и Заврия рядом с базой ВС США «Эт-Танф».

Ранее, 30 мая, глава СВР также предупредил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии.

10 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США начали создание «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ. По его словам, цель американцев — использовать этих боевиков против законных властей Сирии для дестабилизиации обстановки в стране. Он также добавил, что Москва придерживается позиции по недопустимости грубого внешнего вмешательства в работу региона, особенно с использованием военной силы.

Еще в ноябре прошлого года президент Сирии Башар Асад отмечал, что Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире.