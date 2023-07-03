Горячая штучка
За счет большого диапазона регулировок передние кресла позволяют быстро подобрать удобную посадку человеку с любой комплекцией
Показания цифровой панели приборов легко считываются. На версиях с обычным круиз-контролем данные лимиты скорости нигде не отображаются
Топ-версии Omoda S5 оснащаются встроенным во внутрисалонное зеркало видеорегистратором, который записывает циклические ролики длительностью три минуты
Рядом с селектором трансмиссии расположена ниша с площадкой для беспроводной зарядки телефона