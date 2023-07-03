Москвичи смогут посетить открытую вечеринку VK Fest

VK Fest порадует жителей столицы открытой вечеринкой перед крупнейшим open-air страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступления известных диджеев и исполнителей.

Pre-party VK Fest в Москве пройдет 7 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в парке Горького. Гостей праздника разогреют «DJ Basky & Мося», также свои хиты для них исполнят Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.

На бесплатной вечеринке зрителей ждёт много музыки, общение со звёздами и незабываемые эмоции. Музыканты порадуют поклонников на одной из главных lifestyle-площадок Москвы — «Депо». Начало — в 20:00, вход свободный, но количество мест ограничено.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Мы всегда стремимся создать фестивально-концертное настроение перед VK Fest. Это отличная возможность ощутить вайб фестиваля еще до его начала. На pre-party вы сможете познакомиться с людьми, с которыми потом встретитесь на VK Fest. Приглашаем всех москвичей круто провести время перед нашей масштабной программой в парке Горького!»

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах, в том числе в Москве. В столице выступят десятки артистов, среди них хедлайнер ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA, INSTASAMKA и многие другие. Хедлайнером московской музыкальной сцены станет Баста.

VK Fest в 2023 году длится целый месяц и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей во Владивостоке и Новосибирске, а теперь готовится устроить праздник на своей родине — в Санкт-Петербурге, после чего порадует жителей и гостей Сочи и Москвы. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.