Более 4 тыс. школьников получили работу на омских предприятиях

С начала июня в Омской области трудоустроились порядка 4 тыс. школьников. Таковы результаты летней кампании занятости школьников, которую ежегодно реализует региональное правительство.

По словам регионального министра труда и социального развития Владимира Куприянова, которые приводит ИА «Город55», всего за три летних месяца, как ожидается, трудоустроятся более 8 тыс. человек.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что в июне на промышленные предприятия устроились 300 учащихся. 200 из них решили трудиться на оборонных предприятиях. А еще 100 человек выбрали Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Служба занятости проводит подбор несовершеннолетних сотрудников исходя из потребностей работодателей.

Школьники помимо зарплаты получают материальную поддержку в размере 2,1 тыс. рублей. На эти цели из регионального бюджета в 2023 году направили 16,5 млн рублей. В основном предложения связаны с работами по благоустройству. Популярность набирают вакансии в сфере организации досуга, в архивах, библиотеках и на производстве.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования сервиса HeadHunter, у каждого второго россиянина первая работа появилась в 17 лет или раньше. Большинство из них были трудоустроены официально. Как правило, подростки ищут заработок, чтобы достичь финансовой независимости.