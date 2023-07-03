В Госдуме оценили предложение учредить звание «Город-герой СВО»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в понедельник, 3 июля, внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

«Звания «Город-герой» и «Город трудовой доблести» в зависимости от заслуг, вклада необходимы, потому что на сегодняшний день мы воспитываем нашу молодежь на примерах героев Великой Отечественной войны и уже на примерах сегодняшних героев СВО. Если брать Луганскую Народную Республику, где нахожусь, то это сам город Луганск, он давно заслуживает звания «Город-герой», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Он добавил, что в России есть города, заслуживающие звания «Город трудовой доблести», потому что объекты и инфраструктура восстанавливаются с помощью жителей.

Ранее в этот день в Госдуму внесли законопроект о создании звания «Город-герой специальной военной операции» городам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает НСН.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в городах-героях планируется установить стелы с изображением их гербов. Также он рассказал о планах открытия музеев, которые будут посвящены подвигам и стойкости жителей регионов во время СВО, сообщает телеканал «360».

25 мая сообщалось, что в ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска» (украинское название — Бахмут). Закон об учреждении награды был принят постановлением народного совета ДНР. Согласно закону, решение о награждении медалью принимается главой ДНР по предложению органов власти. Награда может вручаться посмертно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.