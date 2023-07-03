Реклама
Прямой эфир
Авто
Производитель шин Pirelli сменил генерального директора в России
Общество
Памфилова рассказала о подготовке выборов в новых регионах России
Мир
В Грузии рассказали о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Мир
Турецкие моряки спасли дрейфовавшего в Атлантике француза
Политика
В РАН заявили о желании Франции изменить Конституцию ради третьего срока Макрона
Общество
Памфилова назвала Путину сроки готовности цифрового аналога ГАС «Выборы»
Мир
Стало известно о подготовке США провокаций для срыва арабо-сирийской нормализации
Авто
В России появились в продаже микроавтобусы Volkswagen Crafter
Пресс-релизы
Москвичи смогут посетить открытую вечеринку VK Fest
Наука и техника
В AirPods Pro добавят функции проверки слуха и измерения температуры
Политика
В Госдуме оценили предложение учредить звание «Город-герой СВО»
Политика
В РАН оценили вероятность отставки Макрона на фоне протестов во Франции
Экономика
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Сюжет:

В Госдуме оценили предложение учредить звание «Город-герой СВО»

Депутат Водолацкий заявил, что Луганск заслуживает звания «Город-герой»
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в понедельник, 3 июля, внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

«Звания «Город-герой» и «Город трудовой доблести» в зависимости от заслуг, вклада необходимы, потому что на сегодняшний день мы воспитываем нашу молодежь на примерах героев Великой Отечественной войны и уже на примерах сегодняшних героев СВО. Если брать Луганскую Народную Республику, где нахожусь, то это сам город Луганск, он давно заслуживает звания «Город-герой», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Он добавил, что в России есть города, заслуживающие звания «Город трудовой доблести», потому что объекты и инфраструктура восстанавливаются с помощью жителей.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее в этот день в Госдуму внесли законопроект о создании звания «Город-герой специальной военной операции» городам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает НСН.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в городах-героях планируется установить стелы с изображением их гербов. Также он рассказал о планах открытия музеев, которые будут посвящены подвигам и стойкости жителей регионов во время СВО, сообщает телеканал «360».

25 мая сообщалось, что в ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска» (украинское название — Бахмут). Закон об учреждении награды был принят постановлением народного совета ДНР. Согласно закону, решение о награждении медалью принимается главой ДНР по предложению органов власти. Награда может вручаться посмертно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023