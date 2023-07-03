Жару до +33 градусов спрогнозировали в Саратовской области

Синоптики спрогнозировали повышение температуры на этой неделе в Саратовской области. Воздух прогреется до +32 градусов.

По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Дмитрия Мытарева, погодные условия будут меняться под влиянием антициклона. 3 и 4 июля в течение дня вероятны кратковременные дожди, с 5 по 9 июля осадки не ожидаются. Скорость ветра составит до 7 м/с, пишет ИА «Взгляд-инфо». Местами вероятно усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха повысится до +28…+33 градусов, по ночам ожидается +15…+20 градусов. Температура воды в реке Волге в районе Саратова составила +21,2 градуса.

На большей части территории региона ожидается второй и третий класс пожарной опасности. Высокая пожароопасность наблюдается в Озинках, чрезвычайный класс — в Александрово-Гайском районе.

В Самарской области синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. В регионе ожидается жара до +32 градусов.