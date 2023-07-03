Ставрополь и Сочи связал прямой авиарейс

Между Ставрополем и Сочи запустили прямой авиарейс, полеты выполняет авиакомпания «Азимут». Самолеты будут следовать по маршруту дважды в неделю — по воскресеньям и вторникам. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Ставропольского края.

В воскресенье, 2 июля, состоялся первый рейс Сочи – Ставрополь – Сочи. Из курортной столицы России прилетело 88 пассажиров, а на отдых отправилось 100.

«Запуск нового рейса обсуждали с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Продолжаем переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, чтобы расширялась сеть воздушных связей Ставрополья», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram, его цитату приводит ИА KrasnodarMedia.

Ранее в июле сообщалось, что первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров.