Водитель скутера погиб при столкновении с газовой трубой в Липецке

Водитель электроскутера погиб в результате ДТП в Липецке. Транспортное средство столкнулось с газовой трубой.

Авария произошла на улице Каменный Лог вечером 1 июля. По данным GOROD48, 48-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с газовой трубой. От полученных травм водитель скончался на месте.

Еще одна авария была зарегистрирована в Липецком районе. Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen. Оба водителя и три пассажира Volkswagen получили травмы, пишет LipetskMedia.

В Тербунах столкнулись автомобиль Peugeot и столкнулся с машиной Ford, которой управлял 17-летний водитель. Трехлетний пассажир Peugeot получил травмы.

В Свердловской области легковые автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander столкнулись на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Одна из машин загорелась. В результате аварии погибли пять человек.