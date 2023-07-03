Подпорная стена обрушилась на больницу во Владивостоке

Часть подпорной стены рухнула возле краевой больницы во Владивостоке, сообщает в понедельник, 3 июля, пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в районе дома № 9а на ул. Прапорщика Комарова. Фрагменты обрушились на гараж Приморской краевой клинической больницы № 1. Повреждены три автомобиля медучреждения.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, отмечает ИА UssurMedia.