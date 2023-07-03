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Жительница Москвы стала жертвой вымогателей из-за откровенных фотографий в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Как сообщил 3 июля источник «Известий», злоумышленники взломали аккаунт 23-летней девушки в социальных сетях и завладели ее откровенными снимками, после чего начали угрожать распространением этих фотографий в Сети.

По словам источника, сначала один мужчина потребовал у москвички 7 тыс. рублей, затем еще один запросил 8 тыс. рублей. Позднее появились новые вымогатели. Поначалу девушка из страха переводила им деньги. Мужчины сразу удаляли страницы после того, как девушка осуществляла перевод средств.

Поняв, что шантаж может продолжиться, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

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Они рассылают письма якобы от отдела кадров

Ранее, 26 июня, мошенники выманили у 29-летнего регбиста из Москвы 2,5 млн рублей. Спортсмен стал жертвой распространенной схемы, когда злоумышленники звонят по очереди от имени сотрудника Центробанка, представителей ФСБ и полиции. Молодого человека рассказали, что в банке смогли остановить якобы попытку хищения средств по оформленному кредиту, и убедили его перевести средства на чужие счета.

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