Жительница Москвы стала жертвой вымогателей из-за откровенных фотографий в Сети

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Как сообщил 3 июля источник «Известий», злоумышленники взломали аккаунт 23-летней девушки в социальных сетях и завладели ее откровенными снимками, после чего начали угрожать распространением этих фотографий в Сети.

По словам источника, сначала один мужчина потребовал у москвички 7 тыс. рублей, затем еще один запросил 8 тыс. рублей. Позднее появились новые вымогатели. Поначалу девушка из страха переводила им деньги. Мужчины сразу удаляли страницы после того, как девушка осуществляла перевод средств.

Поняв, что шантаж может продолжиться, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 26 июня, мошенники выманили у 29-летнего регбиста из Москвы 2,5 млн рублей. Спортсмен стал жертвой распространенной схемы, когда злоумышленники звонят по очереди от имени сотрудника Центробанка, представителей ФСБ и полиции. Молодого человека рассказали, что в банке смогли остановить якобы попытку хищения средств по оформленному кредиту, и убедили его перевести средства на чужие счета.