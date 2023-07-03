Глава СКР взял на контроль ситуацию с затоплением квартир в ХМАО
Глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с затоплением квартир в жилом доме в Нефтеюганске в ХМАО. Инцидент произошел во время промывки системы отопления. В итоге затопленными оказались порядка 400 квартир.
По словам жильцов, во время промывки систему у коммунальной службы «что-то пошло не так». Это случилось в новом доме, куда переселили людей из деревянных домов, признанных аварийными. Собственники новых квартир признались, что до переселения ни разу с подобным потопом не сталкивались, пишет muksun.fm.
Проверку по факту коммунальной аварии проводит СКР по ХМАО. Бастрыкин поручил после окончания проверки предоставить ему доклад о ее результатах.
Ранее сообщалось, что уровень готовности жилищного фонда Хабаровского края к отопительному сезону оценили в 30%, а коммунальной инфраструктуры — в 39%. Такие цифры озвучили в ходе заседания президиума регионального правительства под председательством губернатора Михаила Дегтярева.