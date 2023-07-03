В Астраханской области за выходные задержали 34 пьяных водителя

За выходные в Астраханской области сотрудники ГИБДД остановили 34 нетрезвых водителя. Пяти гражданам грозит уголовная ответственность.

Традиционные рейды проводились с вечера 30 июня до конца выходных. 10 водителей привлекли к ответственности за вождение в пьяном виде. Еще 19 человек оштрафованы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщает «Астрахань 24». Общая сумма штрафов составляет порядка 570 тыс. рублей.

Пять граждан попались на повторном случае вождения в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовная ответственность.

В Алтайском крае 43-летнему водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной серьезного ДТП. При опрокидывании Toyota Camry погибли мальчики девяти и 14 лет, а также 32-летний мужчина. Установлено, что автомобилист сел за руль в пьяном состоянии.