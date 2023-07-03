Экипажи танков Т-90А применили новую тактику поражения ВСУ на краснолиманском направлении

Танковые экипажи Т-90А Центрального военного округа (ЦВО) ударили по опорному пункту украинских войск на краснолиманском направлении, они применили новую тактику ведения огня с управляемыми снарядами. Кадры работы боевых машин опубликовало 3 июля Минобороны РФ.

«Сегодня поражали опорный пункт противника, расположение станции РЭБ и наблюдательный пункт. Сегодня очень эффективно отработали. <…> Одну цель отработали с первого выстрела, вторую — со второго выстрела», — рассказал заместитель командира батальона с позывным Горыныч.

Так, сначала операторы-наводчики из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. После они произвели осколочными и фугасными снарядами разгром опорного пункта и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве уточнили, что этот метод дает возможность поразить все типы целей.

Ранее в этот день Минобороны показало, как работает по целям танк Т-72Б3М, а командир танковой роты пояснил, что делают танкисты Западного военного округа в ходе оказания огневой поддержки мотострелковым подразделениям. Он пояснил, что танки работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.

До этого, 1 июля, командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск рассказал, как украинские боевики предпринимают безуспешные попытки наступать малыми группами до одного взвода на артемовском направлении под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск, но безуспешно.

Кроме того, 30 июня экипаж танка Т-80 рассказал об уничтожении укрепрайона боевиков в лесополосе. Командир танка с позывным Турист пояснил: когда российские военные соприкасаются со штурмовыми отрядами противника, танкисты выезжают на прямой выстрел и подавляют огневые точки врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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