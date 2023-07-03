Путину доложили о покушении на Аксенова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова со стороны Украины.

«Безусловно, президент постоянно получает доклады по делам, которые касаются главы региона», — сказал Песков в разговоре с журналистами 3 июля.

Он также назвал Аксенова «настоящим бойцом» и пожелал ему силы духа.

О предотвращении ФСБ попытки покушения на Аксенова стало известно ранее в этот день. Задержанный был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По сообщению ФСБ, мужчина прошел «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу». Планировался подрыв автомобиля Аксенова.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. 35-летний задержанный дал признательные показания.

Аксенов в свою очередь поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу, выразив вместе с тем уверенность, что заказчики будут найдены и понесут наказание.