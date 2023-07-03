Аббас обсудил с Путиным возможности для созыва ближневосточного «квартета»

Президент Палестины Махмуд Аббас обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возможности для созыва ближневосточного «квартета» на фоне военной операции Израиля в городе Дженин. Об этом рассказал в понедельник, 3 июля, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы ежедневно говорим об этом. Но европейцы против. В субботу президент [Палестины] связывался с Путиным и объявил, что мы готовы. Лучший вариант, если «квартет» будет какие-то шаги предпринимать. Но раньше были против американцы, а теперь и европейцы», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Тем временем Палестина призывает международное сообщество отреагировать на ракетные удары Вооруженных сил (ВС) Израиля по лагерю палестинских беженцев в Дженине и его окрестностям, добавил Нофаль. Он назвал эту ситуацию большой катастрофой.

«Израильтяне утверждают, что там есть якобы радикалы, и нападают мощно. В настоящий момент 6 палестинцев погибли, больше 25 ранены. Мы ждем, когда это закончится. На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают», — сказал собеседник информационного агентства.

Палестинский посол сообщил о продолжении расширения Израилем поселения.

«Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация. Это ужасно. Я думаю, что на международной арене должны предпринимать реальные шаги, а не только ограничиваться призывами», — заявил он.

Нофаль обратил внимание на то, что конкретные меры, которые может принять международное сообщество, стали бы «лучшим вариантом» для урегулирования. Он назвал ужасной статистику с данными о пострадавших.

По словам Нофаля, Палестина организует консультации с РФ. Как отметил дипломат, государство всегда связывается с российской стороной и вводит ее в курс дела. Помимо этого, Нофаль допустил возможность встречи со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы Министерства иностранных дел Михаилом Богдановым.

«Посмотрим. Мы всегда на связи», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в этот день стало известно о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нанесла авиаудары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин, чтобы противостоять угрозам. Израильские силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет и дополнительное оружие. Помимо этого, войска уничтожили лабораторию по производству и хранению грузов.

Тем временем телеканал Al Jazeera, сославшись на палестинский минздрав, а также официальные лица, заявил, что в ходе операции израильских силовиков ночью на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Пострадали 13 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.

Израильские военнослужащие нанесли удар по боевикам Палестины в связи с обострением в последнее время конфликта на Западном берегу. 22 июня представители палестинской гражданской обороны (ГО) рассказали о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

Палестинцы хотят добиться того, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина желает создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.