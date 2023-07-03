Турецкие моряки спасли дрейфовавшего в Атлантике француза Дидье Бовара, пытавшегося переплыть океан на судне, приводимом в движение педалями. Об этом рассказал в соцсетях капитан турецкого судна Неджати Доган, сообщает турецкий телеканал TRT Habe 3 июля.

Как рассказал Доган, береговая охрана США обратилась с просьбой спасти Бовара 24 июня. По сообщению береговой охраны, гидроцикл находился в 200 км к северу от Пуэрто-Рико в экстренной ситуации, так как утратил способность двигаться, к тому же надвигался мощный ураган.

«Мы были ближайшим судном и направились к нему, получив координаты», — сообщил капитан.

Весь экипаж судна в течение четырех часов с палуб выслеживал лодку француза. В итоге ее увидели благодаря отблеску от зеркала и после нескольких попыток успешно подняли на судно. Бовар же самостоятельно покинул катер, хоть и передвигался с трудом.

Сам 60-летний Бовар рассказал, что начал свой путь в Париже. Оттуда он доехал на велосипеде за 18 дней до Лиссабона, затем за месяц добрался до Канарских островов, а оттуда отправился на лодке без двигателя в Нью-Йорк. Мужчина провел 137 дней в пути до эвакуации. При этом, как подчеркнул капитан турецкого судна, попытка пересечь Атлантику была для Бовара не первой. Он отправился в путешествие благодаря поддержке ряда спонсоров и имел при себе спутниковый телефон.

В январе телеканал CNN сообщил, что житель Доминики Элвис Франсуа дрейфовал в Карибском море 24 дня. Судно мужчины унесло в море, когда он занимался его ремонтом. Доминиканца обнаружили с самолета в 120 морских милях от берега Колумбии благодаря надписи «Помогите» на паруснике.