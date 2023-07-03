Сельская библиотека в Амурской области станет модельной

Библиотека села Грибского Благовещенского округа станет модельной благодаря нацпроекту «Культура». Модернизацию учреждения планируют завершить к середине июля, сообщает в понедельник, 3 июля, пресс-служба правительства Амурской области.

К настоящему моменту в здании уже завершились демонтажные работы и специалисты приступили к обновлению стен. Предполагается, что после обновления библиотека станет площадкой для формирования культурно-исторического сознания местных жителей и центром краеведческой работы.

По информации ИА PriamurMedia, в учреждении оборудуют несколько зон. К примеру, появится зона «Мультицентр» с доступом к электронным ресурсам НЭБ, детская зона «Игровое поле» для творческого и интеллектуального развития детей, общения и настольных игр, а также зона «Книжная тусовка» для делового и комфортного чтения

Как отмечает Амурская служба новостей, в библиотеке обновят не только помещение, но и книжный фонд. Уже закуплено 1,5 тыс. экземпляров новых книг.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Москве прошла светская премьера сериала «Библиотекарь». Он снят по мотивам одноименного бестселлера Михаила Елизарова.