Детские площадки в Челябинске проверят после нескольких инцидентов

В Челябинске проведут ревизию детских площадок. Решение приняли после нескольких несчастных случаев с детьми. Об этом сообщила мэр Наталья Короткова.

Она дала поручение управляющим компаниям проинвентаризировать все детские городки, находящиеся во дворах, и устранить найденные нарушения. При этом мэр указала, что в том случае, если обнаруживается травмоопасный предмет, площадку необходимо немедленно закрыть или огородить.

Как пишет kursdela.biz, в Металлургическом районе Челябинска 2 июля полуторагодовалой девочке на детской площадке на карусели оторвало подушечку пальца. Мама немедленно обратилась в больницу, где ребенку сделали операцию. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.